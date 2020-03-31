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عدن - ياسمين التهامي - "وردنا" اتفاق مشترك لـالقوات المشتركة واللواء الأول حرس رئاسي على حكم السيطرة على ما تبقى من أبين!!

اكد قائد القوات المشتركة في أبين قائد اللواء الأول العميد ركن سند الرهوة إن القوات الحكومية ستُحكم سيطرتها على ما تبقى من مديريات أبين وبمقدمتها زنجبار مركز المحافظة، في إشارة للمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي. جاء ذلك خلال عرض عسكري أقامته أجهزة الأمن بمحافظة أبين بحضور مدير أمن المحافظة العميد علي الذيب أبو مشعل الكازمي، وقائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العميد يوسف العاقل، وقادة الوحدات الأمنية. جديد اب برس​ "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! Advertisements وشهد العرض استعراض ما لدى القوات الأمنية من أسلحة وجاهزية قتالية لدى الأفراد. كما أكد مدير أمن أبين العميد الكازمي جاهزية القوات الأمنية بالمحافظة واستعدادها لتنفيذ أي مهام قادمة ومن بينها دخول زنجبار مركز المحافظة.

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