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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي "مليشيا الحوثي" تنشر الرعب بين السكان وتجعل الحكومة الشرعية تستنفر وتوجه هذه الإعلان الهام لجميع المواطنين !!

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قدمت مليشيا الحوثي اليوم الاثنين على خطوة لم تعهدها المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في سبتمبر 2014 وجعلت الحكومة الشرعية تستنفر وتوجه إعلاناً هاماً للجميع.

جديد اب برس​

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حيث جابت المليشيا الحوثية بعدد كبير من السيارات المزودة بمكبرات الصوت "المكرفونات" عدد من أحياء أمانة العاصمة لتحذير المواطنين من خطر محدق باليمن بعد اتهام دول التحالف بمحاولة نشر فيروس كورونا في اليمن.

ونقل المشهد اليمني عن شهود عيان مساء اليوم أن التحذيرات عبر مكبرات الصوت تدعو المواطنين بالعاصمة صنعاء عدم ملامسة وتداول المواد التي أسقطها طيران التحالف العربي اليوم في منطقة نقم.

وزعمت ميليشيا الحوثي اليوم باسقاط التحالف كمية كبيرة من المواد الصحية بما فيها الكمامات على العاصمة صنعاء وفي مناطق بمحافظة المحويت وهو ما جعل وزير الصحة التابع للحوثيين يدعو المواطنين بعدم لمسها قبيل التحذير بمكبرات الصوت بحجة أنها تحتوي فيروس كورونا.

من جانبها نفت الحكومة اليمنية مزاعم مليشيات الحوثيين بتنفيذ طيران التحالف العربي عمليات انزال جوي لصناديق تحتوى على كمامات طبية وفاين في صنعاء والمحويت والحديدة.

وقال وزير الاعلام معمر الارياني، في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نقلها موقع أبابيل نت: شتان بين ما تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن من امدادات طبية عن طريق منظمات الامم المتحدة او عبر القنوات الرسمية الحكومية، وبين ما تدعيه المليشيا الحوثية كذبا وزورا من إلقاء طيران تحالف دعم الشرعية إمدادات في مناطق سيطرتها بهدف اثارة البلبلة والمتاجرة الرخيصة بحياة المواطنين.

واضاف: نكرر تحذير مرتزقة طهران "المليشيا الحوثية" من اتخاذ حياة اليمنيين مادة للابتزاز والمتاجرة السياسية، ونشر الذعر بينهم خدمة لأغراض سياسية قذرة وندعو الأمم المتحدة للضغط على المليشيا لعدم التوظيف السياسي لملف مواجهة فيروس كورونا والسماح بتدفق المساعدات والامدادات الطبية للمواطنين.