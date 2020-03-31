شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور : محمد بن سلمان يعفي مسؤول مقرب منه من منصبه سبب نشره صورا فاضحة أساءت للمملكة بشكل لم يسق له مثيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام سعودية، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، إن قراراً بإعفاء وكيل إمارة منطقة جازان، عبدالله المديميغ، صدر بعد تداول تغريدات قديمة منسوبة له، وتعود للعامين 2012 و 2013. وأكدت صحف ”عكاظ“ و ”الوطن“ ووسائل إعلام محلية أخرى نبأ إعفاء المديميغ من منصبه



وتداول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ في اليومين الماضيين، صور لتغريدات، قالوا إن المديميغ غرد بها في العام 2012، معتبرين أنها مسيئة للبلاد وتستوجب المحاسبة.



وتم تعيين عبدالله بن صالح علي المديميغ في منصبه وكيلاً لإمارة جازان بالوكالة في مارس/آذار من العام 2018 بقرار إداري من أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، قبل أن يتم تعيينه في المنصب بقرار حكومي صدر في نيسان/أبريل من العام الماضي

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