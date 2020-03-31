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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزارة الداخلية تباغت كافة المغتربين وتعلن رسميا اعفاء مخالفي نظام الإقامة من دفع الغرامات المالية، والسماح بالعودة الى بلادهم مع عائلاتهم دون تحمل تكاليف السفر

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