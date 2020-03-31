شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون القيادي الحوثي الذي بصق على جثة علي عبد الله صالح وصرخ" ثارنا لسيدي حسين"..شاهد مصيره المرعب وكيف كانت نهايته مروعة ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون القيادي الحوثي الذي بصق على جثة علي عبد الله صالح وصرخ" ثارنا لسيدي حسين"..شاهد مصيره المرعب وكيف كانت نهايته مروعة ( صورة )

قتل ابرز قتلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذي ظهر وهو يبصق على جثة الرئيس السابق علي عبد الله صالح عقب مقتله على ايدي الحوثيين وكان يصرخ بأعلى صوته "ثارنا لسيدي حسين"

ولقي المذكور مصرعه في جبهة صرواح في مارب .

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

هل تذكرون القيادي الحوثي الذي بصق على جثة علي عبد الله صالح وصرخ" ثارنا لسيدي حسين"..شاهد مصيره المرعب وكيف كانت نهايته مروعة ( صورة )

لأول مرة في تاريخ المملكة.. تتسرب معلومات خطيرة وعائلية تفصح عنها إبنه العاهل السعودي الذي تظهر صورتها لأول مرة وتكشف أسراره وتصرفاته الغريبة في المنزل .. تفاصيل صادمة

فضيحة كبيرة وغير متوقعة لمذيعة MBC “لجين عمران” مع الإعلامي مصطفى الآغا.. وهذا ما حدث معهما.. شاهد(فيديو صادم)

اذا تناولت هذا الشيء على الريق يوما واحد فقط في الاسبوع فلن تصاب بالنوبة القلبية ولا بالجلطات الدماغية وسيكون جسمك خاليا ونقيا من كل السموم

وزارة الداخلية تباغت كافة المغتربين وتعلن رسميا اعفاء مخالفي نظام الإقامة من دفع الغرامات المالية، والسماح بالعودة الى بلادهم مع عائلاتهم دون تحمل تكاليف السفر

هل تعرفون كم هو العمر الحقيقي للفنانة هيفاء وهبي: هذا الفيديو سيصدمكم ويكشف لكم حقيقة يجهلها الكثير ..شاهد (فيديو)

اشد خطرا من فيروس كورنا القاتل..6 مدن عربية تنتظرها كارثة مدمرة ستقضي عليها وتمسحها من على الخارطة العالمية وبينها 3 دول خليجية ستختفي نهائيا

داعية يمني شهير ينقذ الاماراتيين من فيروس كورونا بطلب من ولي عهد ابو ظبي ..شاهد مافعله الداعية لانقاذ الاماراتيين من الفيروس الفتاك ( صورة واسم الداعية )

ولي العهد السعودي يطيح بمسؤول سعودي رفيع بسبب صورة مخلة وغير لائقة اساءت للسعودية وصعقت كل السعوديين (صورة المسؤول + الصورة الصادمة التي اطاحت به)

الرئيس التركي اردوغان معروف انه رجل شجاع ولا يخاف من اي شيء..لكن هذه الصورة المرعبة صعقته وهزت وجدانه وجعلته يذرف الدوع ( صورة صادمة )

ليست السعودية..مفتي هذه الدولة العربية يباغت الجميع ويصعق مليار مسلم ويبيح الافطار في شهر رمضان القادم ويعتبر من يصوم عاصيا لله

Advertisements

ورد للتو.. مقرّب من محمد بن سلمان يفاجئ الجميع ويوجه اتهامات خطيرة للسلطان هيثم بن طارق (تفاصيل صادمة)

بعد ان كشفت كل مناطقها الحساسة على الهواء مباشرة...شاهد هيفاء وهبي تتجاوز كل الخطوط وتكشف مابين فخذيها لمجموعة من الرجال

وفاة أول فنان عربي بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل وبطريقة مروعة لا تخطر على البال ( صورة واسم الفنان )

الصين تفجر مفاجأة لسكان العالم وتكشف مدة بقاء فيروس كورونا نشطا ودرجة الحرارة التي ينتعش فيها وتوضح للعائلات والافراد كيفية حماية انفسهم من الفيروس في فصل الصيف

العرافة اللبنانية “ليلى عبداللطيف” التي توقعت مقتل قاسم سليماني قبل أيام تتنبأ اليوم بمصير حاكم جديد وتفجر مفاجأة مدوية.. شاهد

الملك سلمان يباغت كل سكان المملكة والمقيمين فيها بمرسوم ملكي عاجل وخطير بشأن السعوديين والوافدين المصابين بفيروس كورونا القاتل ( نص المرسوم الملكي )

الجيش في بلد عربي فقير يحارب فيروس كورونا القاتل بطريقة فريدة اثارت اعجاب العالم..لن تصدق ماذا فعل هذا الجيش الفقير لحماية المواطنين من الفيروس الفتاك

تحذير خطير.. احذف هذه التطبيقات من جوالك فورا لأنها ستجعل فضيحتك بجلاجل وكل اسرارك سيعرفها العالم ( تعرف على تلك التطبيقات واحذفها الان )

أفعى الكوبرا القاتلة تخوض معركة شرسة مع "الأرملة السوداء" .. لن تصدقو كيف كانت النهاية صادمة ومرعبة ..شاهد (فيديو مرعب )

ولي العهد السعودي لا يبالي بفيروس كورونا القاتل ويباغت والده وكل افراد الاسرة السعودية الحاكمة بقرار عاجل ارعب الجميع ( نص قرار ولي العهد السعودي )

هل تذكرون المذيع الشهير جورج قرداحي ..لن تصدق ماذا قال عن سبب مغادرته قناة MBC وتركها الى الابد وعدم العودة اليها حتى لو دفعوا له الملايين (فيديو صادم)

هند القحطاني ترد على انتقادات لبسها المثير للجدل .. ما علاقة إليسا ونجوى كرم.. شاهد(فيديو)

واظهر ناشطون صورة لاحد الحوثيين الذين ظهروا في الفيديو الذي بثته قناة " المسيرة " وفيه جثمان صالح مسجي في الصندوق الخلفي لسيارة نوع هيلوكس مضرجا بدمائة وكان يلوح في اتجاهه ويردد " ثأر لسيدي حسين ".

وقتل القيادي الحوثي في جبهة " صرواح " مع عدد من مقاتلي الميلشيا في المواجهات التي دات مع قوات الجيش الوطني الموالي للشرعية.