بالصور: قدمت مذيعة عربية شهيرة نشرة الطقس بملابس جريئة وصفها البعض بالخادشة للحياء «للبالغين فقط» !.. إليك التفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - لفتت إطلالة مذيعة الطقس اللبنانية دارين شاهين، مساء الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على قناة "الجديد" اللبنانية رواد الشبكات الاجتماعية، إذ تداولوا صورة لها وهي ترتدي "توب" أسود كات، مع أكمام صفراء كاملة، يصل من أحد الذراعين إلى الرقبة، بينما لا يصل طول الآخر إلى الكوع.



وبين معجبٍ بالإطلالة الجديدة، ومنتقد لعدم مناسبتها لنشرة جوية، ومتهم إياها بالاستعراض، أخذ بعضُ رواد الشبكات الاجتماعية في السخرية من شكل الإطلالة، بين معلقٍ بالقول إن الإطلالة وحدها تشرح حالة الطقس، وآخرين يسخرون من تقلّب الطقس الذي قد يستدعي ملابس نصف صيفية نصف شتوية.



وقد تفاعلت المذيعة المحبة للموضة -كما صرحت سابقًا أكثر من مرة- مع التعليقات على حسابها على تويتر، إذ قامت بإعادة تغريد بعض التعليقات الساخرة.



اللافت في الموضوع هو ارتداء المذيعة الملابس ذاتها بعد يومين، وذلك في نشرة الطقس الصباحية، ليوم الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لكن دون ارتداء الأكمام الصفراء.



الانتقادات التي وُجهت لشاهين بسبب إطلالاتها لم تكن الأولى، إذ اتُّهمت في وقتٍ سابق بـ"خدش الحياء" بملابسها "الجريئة"، واعترض بعض المتابعين على كون ملابسها لا تليق بإعلامية.



فيما اعتبرت بعض المواقع اللبنانية نشرة الطقس التي تقدمها "للبالغين فقط"، بسبب ارتدائها "توب" أبيض قصيراً، الأشبه بالـ"كورسيه" في إحدى النشرات التي قدمتها، في أغسطس/آب 2016.





واشتهرت أيضاً بارتداء التنانير القصيرة، والبلوزات المفتوحة. وهذه مجموعة من إطلالتها المختلفة التي تظهر بها في نشراتها.





يذكر أن دارين بدأت مشوارها الإعلامي بتقديمها لبرنامج "استوديو الفن" على شاشة LBC عام 2001 كمتسابقة، حيث حصلت على الميدالية الذهبية، بينما كانت بعمر الـ19 عاماً، ثم التحقت بكلية الإعلام.





فيما قدمت عدداً من البرامج، بينها برنامجا "كبسة زر"، و"خليني بحلمك" على قناة "الجديد" اللبنانية أيضاً



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