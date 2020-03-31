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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست السعودية..مفتي هذه الدولة العربية يباغت الجميع ويصعق مليار مسلم ويبيح الافطار في شهر رمضان القادم ويعتبر من يصوم عاصيا لله

2020/03/31 الساعة 09:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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