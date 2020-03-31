شكرا لبحثكم عن خبر 154 اصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلنت وزارة الصحة السعودية الاثنين تسجيل 154 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع اجمالي الاصابات في المملكة حتى الان الى 1453 حالة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدثين الرسميين باسم وزارتي الصحة والبيئة والمياه والزراعة السعوديتين والمتحدث الامني باسم وزارة الداخلية السعودية حول مستجدات فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشار الفيروس.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي انه لم تسجل أي حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) لكنه أشار الى وجود 22 حالة حرجة تحت الرعاية الصحية المركزة.

وذكر انه تم شفاء 49 حالة من فيروس (كورونا) ليصل عدد المتعافين إلى 115 شخصا.

وبين انه تم تسجيل 40 حالة في (مكة) و34 حالة في (الدمام) و22 حالة في (الرياض) و22 حالة في (المدينة المنورة) وتسع حالات في (جدة) وست حالات في (الهفوف) ومثلها في (الخبر) وخمس حالات في (القطيف) وحالتان في (الطائف) وحالة في كل من (ينبع) و(بريدة) و(الرس) و(خميس مشيط) و(الظهران) و(صامطة) و(الدوادمي) و(تبوك).

واوضح ان 16 حالة من المسجلة اليوم مرتبطة بالسفر وهي معزولة منذ قدومها من خارج المملكة و138 حالة من المخالطين لحالات سابقة وهي تحت المراقبة الصحية.