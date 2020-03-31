الولايات المتحدة تسمح للمستشفيات باستخدام الكلوروكين لعلاج المصابين بكورونا

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الضوء الأخضر لاستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لفيروس كورونا كوفيد-19 لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا يعلق عليهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آمالا كبيرة. وتضمن بيان لوزارة الصحة الأمريكية أن إدارة الغذاء والدواء سمحت بأن "يقوم الأطباء بتوزيع ووصف (هذه العلاجات) للمرضى المراهقين والراشدين المصابين بكوفيد-19 والذين يعالجون في المستشفيات، بشكل مناسب، عندما تكون التجارب السريرية غير متوفرة أو ممكنة".

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