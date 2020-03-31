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نشر مضمون المبادرة العمانية لايقاف الحرب في اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - عبرت سلطنة عُمان، امس الاثنين، عن أسفها للتطورات الناجمة عن تصاعد العمليات العسكرية في اليمن، وآخرها إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على .

 

وقالت الخارجية العُمانية في تغريدتين على حسابها في "تويتر": "‏تتابع السلطنة باهتمام بالغ تصاعد العمليات العسكرية في الجمهورية اليمنية الشقيقة وآخرها إطلاق صواريخ باليستية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة".

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‏وأضافت: "إذ تعرب السلطنة عن أسفها العميق لهذه التطورات، لتأمل من الجميع العمل على التهدئة وتجنب التصعيد وإفساح المجال لاستكمال الجهود الأممية لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في اليمن".

 

وأكدت الخارجية العُمانية أن "ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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