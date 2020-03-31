شاهد .. الشعيبي الذي اصيب بكورونا في الولايات المتحدة الامريكي

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يزيد بن سلمان - شبوة - بعاليه ضورة أول حاله يمنيه في ولاية لويزيانا المغترب اليمني أمين المسلمي من الشعيب محافظة الضالع ويرقد حاليا فيأ المستشفى نسأل الله له الشفاء التام علماً أنه كان في نيويورك وسافر الى لوزيانا ويبدو انه اصيب بالفايروس هناك .

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