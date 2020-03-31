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يزيد بن سلمان - شبوة - حقيقة اكتشاف حالات كورونا في عبدالعزيز وعبدالقوي بعدن

نفت مصادر محلية متطابقة لمراسل انباء عدن ما يتم تداوله من اشاعات عن اكتشاف مناطق موبوءة بمرض كورونا في العاصمة عدن صباح اليوم الثلاثاء.

واكدت المصادر ان ما يتم تداوله من اخبار عن اكتشاف حالات مصابة بمرض كورونا في حيي عبدالعزيز عبدالولي بمديرية المنصورة وعبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان ، مجرد خزعبلات لا اساس لها من الصحة.

وفي حين تؤكد الجهات الرسمية خلو اليمن عامة وعدن بشكل خاص من الوباء المتفشي عالميا ماتزال بعض الجهات تسرب اخبار كاذبة عن انتشار الفيروس في عدن بقصد اثارة البلبلة واقلاق المواطنين.