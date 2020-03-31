شكرا لبحثكم عن خبر ترفضه المستشفيات وأعراضه تشبه كورونا .. مرض ينتشر في صنعاء ويؤدي الى الوفاة بشكل سريع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مواطنون بتفشي مرض غريب يؤدي الى الوفاة بوقت قصير في صنعاء.

واشاروا الى ان مرض غريب بدا بالتفشي ومن اعراضه ضيق بالتنفس حيث ترفض المستشفيات استقبال هذه الحالات خوفا من ان يكون كورونا.

وقالت مواطنة: امي جاء لها سوائل بالرئه وهي كبيرة بالسن اخذناها مستشفي الكويت قالوا ما نقدر نستقبلها لانها اشتباه واحنا مش مجهزين القسم روحوا مستشفى زايد وقالوا لهم نفس الكلام راحوا مستشفى ازال قالوا ما نستقبل هكذا حالات لكن ربما عندها سوائل بالرئتين بسبب كبر سنها وقد تعاني من مشاكل اخرئ ليست كورونا .

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واضافت:والأخير ذهبوا بها الى مستشفى في خط المطار وخدماته ليست بالمستوى المطلوب ولكن قبلوا الحاله .

خرجت الان من العناية المركزة .

واختتمت:طبعا المريضة لا تعاني,من حمئ ولا اي من أعراض كورونا ولو فرضا تعاني من أعراض كورونا هل يرجعوها المستشفيات لكي تعدي الآخرين ام يعالجوها.

وبحسب مواطنون ان المرض انتشر بشكل كبير بالمدينة واودى بحياة عدد من السكان حيث يتم تشخيصه بانه سوائل بالرئتين ولكن الغريب انه يصاب باعراضه من يخالط ويعيش مع المصاب.

ودعو المواطنين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية الى النزول الى المستشفيات واجراء استقصاء حول هذا المرض.

المصدر:كريتر سكاي