شكرا لبحثكم عن خبر عبدالملك الحوثي يفقد صهره"زوج اخته " في مارب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال موقع "يمن برس" إن جماعة الحوثي شيعت زوج شقيقة زعيم الجماعة "عبد الملك الحوثي" المدعو ماجد صالح علي المؤيد والذي ظهر قبل أسبوع وهو يتوعد بدخول محافظة مأرب خلال يومين
وأوضح المصدر أن المؤيد لقي مصرعه قبل يومين إثر معارك مع قوات الجيش في صرواح .
في السياق ، أقرت جماعة الحوثي بمصرع 7 من عناصرها بينهم قادة عسكريون في مواجهات مع قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في عدة جبهـات.
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