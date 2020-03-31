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عدن - ياسمين التهامي - "ورد الان" تحركات مرببة.. شاهد صورة لمعدات عسكرية ضخمة تصل محافظة أبين.. هل ينفجر الوضع مجدداً في عدن؟!

وصلت تعزيزات عسكرية سعودية، في وقت متأخر من مساء أمس إلى مدينة شقرة محافظة أبين.

وقالت مصادر محلية إن شاحنات تحمل أطقم عسكرية ومدرعة وعربات نقل مياه وسيارات إسعاف وصلت مدينة شقرة.



واضافت أن التعزيزات تحركت صباح اليوم الإثنين صوب مدينة عدن، في إطار دعم القوات السعودية المتواجدة في مطار عدن الدولي ومقر التحالف هناك، وقاعدة العند العسكرية في لحج، منوهة أن التعزيزات العسكرية السعودية تأتي في إطار تعزيز القوة في العاصمة المؤقتة عدن بعد التعنتات المتواصلة من قبل المجلس الانتقالي وعدم التزامه بتنفيذ أي بنود في اتفاق الرياض وهو ما يجعل السعودية تعزز قواتها لاستخدامها في حال استمر التعنت من قبل الانتقالي وهو ما سبق أن لوحت به السعودية.

جديد اب برس​

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