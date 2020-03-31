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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على حزمة من القرارات الجديدة بتعيين مناصب وزارية ومؤسسات ايرادية هامة !

جديد اب برس​ "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! Advertisements مايسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين مهدي المشاط، حزمة جديدة من قرارات التعيين السلالية في حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليا. وحسب وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء فقد قضت القرارات بتعيين كل من ياسر عبدالإله الواحدي نائباً لوزير النفط والمعادن، و هاشم محمد هاشم الشامي نائبا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، و عبد الله علي إدريس نائبا لوزير الثروة السمكية. ورصد محرر مراقبون برس صدور تعيينات أخرى قضت أيضا يوم أمس بتعيين كل من عمار صالح أحمد الأضرعي مديراً عاماً تنفيذياً لشركة النفط اليمنية، ومحمد حسن حسن اللكومي نائباً للمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، و أحمد محمد علي الشوتري رئيساً لمصلحة الضرائب.

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