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صنعاء - ياسمين الخيامي - الملك سلمان يباغت كل سكان المملكة والمقيمين فيها بمرسوم ملكي عاجل وخطير بشأن السعوديين والوافدين المصابين بفيروس كورونا القاتل ( نص المرسوم الملكي )

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