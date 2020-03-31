شكرا لمتابعة خبر عن الحكومة : تكشف حقيقة تنفيذ طيران التحالف عملية انزال جوي لمواد طبية في العاصمة صنعاء تحتوى على فيروس كورونا .. والحوثي يحذر شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روتانا تفاجئ متابعيها بحذف مسلسل ” شباب البومب ” .. ومصادر تكشف السبب.. شاهد المحكمة الجزائية في صنعاء : تصدر حكم بإعدام اللواء «جواس» ومصادرة كافة ممتلكاته (تفاصيل) تصريح ناري لــ’’الجبواني’’ كشف فيه فضايح السعودية والإمارات وإهانة معين واشاد بالرئيس شاب لقب "ملك كوبر" يعاشر أفعى "الكوبرا القاتلة" وينام معها في سرير واحد لمدة 3 سنوات .. شاهد كيف كانت النهاية التي اصعقت الجميع (صور)

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