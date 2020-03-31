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عدن - ياسمين التهامي - تحذير رسمي من الارصاد : كتلة غبار واسعة ستضرب 6 محافظات اليوم !

جديد اب برس​ "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! Advertisements المركز الوطني للأرصاد تأثر صحارى عدد من محافظات الجمهورية بكتلة غبار واسع الانتشار مصدرها وسط شبه الجزيرة العربية خلال الـ24 ساعة المقبلة. وأوضح المركز في نشرته التنبيهية الصادرة الإثنين أن كتلة الغبار ستؤثر على صحارى محافظات حضرموت، الجوف، صعدة مع احتمال وصولها إلى صحارى المهرة، شبوة، مأرب وأجزاء من المناطق الجبلية والهضاب الداخلية. كما توقع المركز هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها. ونبّه المركز سائقي المركبات في المناطق المتوقع انتشار الغبار فيها من تدني الرؤية الأفقية، داعياً المواطنين وخاصة المرضى إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. وحثّ المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها على عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار

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