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عدن - ياسمين التهامي - آخر التطورات الميدانية في الجوف ومأرب "صور وتفاصيل"

تشهد جبهات القتال في محافظتي مأرب والجوف في هذه الأثناء من مساء اليوم الاثنين هدوء حذر بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. وقالت مصادر "يمن برس" إن المواجهات خفت وتيرتها بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في مناطق البرش وقرن منصور شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف. - - أخبار ساخنة وأكدت المصادر أن الهدوء الحذر الذي تشهده جبهة القتال شرقي الحزم جاء بعد أن تمكنت القوات الحكومية ورجال القبائل من كسر هجوم جماعة الحوثي عقب مواجهات استمرت لساعات أسفرت عن مقتل 5 من جماعة الحوثي وإصابة 3 آخرين، كما تمكن رجال الجيش والقبائل من اغتنام 6 طقم تابعة لجماعة الحوثي بينهما طقمان على متنهما قطعتي سلاح عيار 23 مضاد طيران. وأضافت المصادر أن هدوء حذر تشهده جبهة اللبنات شرق الجوف بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي بعد تقدم الاخيرة وسيطرتها على اللبنات العليا. وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تراجعت إلى جبال الكنائس بعد سيطرة جماعة الحوثي على اللبنات العليا مشيرة إلى أن رجال القبائل يتوافدون من مأرب والجوف إلى منطقة اللبنات السفلى قبل أن تتمكن جماعة الحوثي من السيطرة عليها. وأشارت المصادر إلى أن رجال القبائل شرعوا في تشكيل طوق بمحيط معسكر اللبنات من جهة العلم إلى عدوان لترتيب الصفوف من قبل قبائل مارب الذين لايزالون يتوافدون الى أرض المعركة. وأكدت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت اليوم الاثنين بين جماعة الحوثي ورجال قبائل الجدعان في مناطق الخسف والاعيرف والجدفر بمديرية رغوان شمال مأرب امتداداً إلى جبال الندر بمحافظة الجوف.

جديد اب برس​

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