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عدن - ياسمين التهامي - بعد ساعات من الأن .. يمكنك أن تشاهد كوكب المريخ وزحل والمشتري في السماء!



تشھد سماء الوطن العربي ظاھرة فلكیة بدیعة، یمكنك أن تشاھدھا بعینیك المجردتین

بعد فجر یوم الثلاثاء الموافق 31 مارس وإلى شروق الشمس، حیث یقف كوكب

المریخ إلى جوار كوكب زحل في السماء، وأعلاھما یمكن أن تلاحظ كوكب المشتري

أیضا.

و تظھر الكواكب في سماء اللیل لامعة كالنجوم، لأنھا تعكس ضوء الشمس مثلما یفعل

القمر، وبعضھا مثل المریخ وزحل والمشتري والزھرة وعطارد یظھر للعینین

المجردتین، أما الكواكب الأخرى مثل أورانوس ونبتون فھي بعیدة جدا عنا، لذلك لا

نتمكن من رؤیتھا بالعینین المجردتین.

و یظھر كوكب المریخ في السماء بلون أحمر واضح، أما كوكب زحل فیظھر بنفس

اللمعان تقریبا ویكون مائلا للون الأصفر، وكوكب المشتري یظھر باللون الأبیض،

ویكون ألمع الثلاثة بفارق واضح.

وتتحرك الكواكب في السماء بین النجوم بسبب مداراتھا حول الشمس، وكلما كان

الكوكب قریبا من الأرض -مثل المریخ- كانت حركاتھ واضحة، أما بالنسبة لكوكب

زحل على سبیل المثال فإننا یمكننا ملاحظة تحركاتھ بین النجوم ببطء شدید لأنھ یقطع

مسافة قصیرة جدا بین النجوم كل عام. جديد اب برس​ "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! Advertisements

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