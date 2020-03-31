شكرا لقرائتكم خبر عن كمين محكم وهجوم شرس بمساندة القبائل والطيران .. تفاصيل معركة استعادة مواقع مهمة وحساسة في الجوف ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كمين محكم وهجوم شرس بمساندة القبائل والطيران .. تفاصيل معركة استعادة مواقع مهمة وحساسة في الجوف !

اكدت مصادر میدانیة تمكن الجیش الیمني مسنود برجال القبائل ومقاتلات التحالف

العربي, استعادة معسكر اللبنات ومناطق عدة محیطة بھا في محافظة الجوف شمال

شرق البلاد.

وأفادت المصادر أن القوات الحكومیة مسنودة برجال القبائل نفذت عملیة نوعیة وآخر

كمینا محكما على مجامیع وعناصر میلشیا الحوثي المتمردة داخل ومحیط معسكر

اللبنات شرق مدینة الحزم عاصمة المحافظة.

وذكرت المصادر أن العملیة والكمین أسفر عن سقوط أكثر من 200 عنصرا حوثیا

بین قتلى وجرحى وأسرى وفرار العشرات باتجاه مدینة الحزم.

وأكدت المصادر أن القوات الحكومیة استحوذت على كمیات كبیرة من الأطقم

والآلیات والأسلحة الثقیلة والمتوسطة والخفیفة والذخائر المتنوعة خلفتھا میلشیا الحوثي

المتمردة بعد فرار عناصرھا.

وأوضحت المصادر أن العملیة صاحبھا غطاء جوي مكثف وغیر مسبوق لمقاتلات

التحالف العربي, تركزت على تعزیزات وتحركات میلشیا الحوثي المتمردة, مخلفة

خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وكان قد سیطر الحوثیون للیل امس على معسكر اللبنات وفي الصباح وصل عدد

كثیر من مقاتلیھم ، حیث شن الطیران غارات مكثفة عزلت الحوثیین في المعسكر وتم

الاطباق على جمیع المقاتلین الحوثیین في اللبنات استسلم من استسلم وقتل من قتل. جديد اب برس​ "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كمين محكم وهجوم شرس بمساندة القبائل والطيران .. تفاصيل معركة استعادة مواقع مهمة وحساسة في الجوف ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.