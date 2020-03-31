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عدن - ياسمين التهامي - "ماذا يحدث خلف الكواليس " إستقالة رابع وزير في حكومة معين .. نص الاستقالة والاسم !!

أعلن رابع وزير في الحكومة اليمنية المعترف بها، التي يترأسها الدكتور معين عبدالملك، امس الاثنين، إستقالته. و وفقا للاستقالة التي تلقاها " المشهد اليمني " فأن وزير الشباب والرياضة نايف البكري، قدم استقالته الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي احتجاجاً على ممارسات رئيس الوزراء، وحالة التشظي التي تعيشها الشرعية، والممارسات التي تخدم المليشيا في جنوب وشمال اليمن. جديد اب برس​ "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! Advertisements وتأتي إستقالة البكري بعد استقالة وزراء الخدمة المدنية نبيل الفقيه، والنقل صالح الجبواني، والمياه والبيئة العزي هبة الله شريم.

ويتوقع مراقبون بأن خامس استقالة من الحكومة ستكون للمهندس أحمد الميسري، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، على خلفية عرقلة صرف مرتبات منتسبي الاجهزة الأمنية التابعة للوزارة من قبل نائب محافظ البنك المركزي اليمني بعدن.

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