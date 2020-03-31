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عدن - ياسمين التهامي - أسباب توقف وترقب الفنان الخليجي عباد الجوهر من الفن "تفاصيل!!

طل الفنان الشهير عبادي الجوهر ، على شاشة "SBC" ، ضيفا على برنامج "كاربول بالعربي" مع هشام الهويش، وتحدث خلال عن الأسباب التي دفعته في وقت سابق للانقطاع عن الغناء لمدة تخطت الـ3 سنوات، إلى جانب أسرار أخرى في حياته الفنية.

وقال عبادي الجوهر خلال حديثه أنه فكر فعليًا بالاعتزال سابقًا وانقطع عن الغناء لمدة 3 سنوات، وجاء ذلك بسبب حزنه على وفاة زوجته ومن ثم صدمته بوفاة شقيقه أيضًا، وأوضح أن هذه الظروف التي مر بها أثرت به نفسيًا بشكل كبير، مؤكدًا أنه اعتمد في تلك الفترة على رصيده في الأغاني والتي سمحت له بالغياب والعودة دون أن يشعر الجمهور بأنه اختفى نهائيًا.

وقال عبادي الجوهر أنه يعمل حاليًا على تحضير كتاب مطبوع يسرد فيه مواقف وحكايات طريفة حدثت له أثناء تجهيزه أو تلحينه للأغاني، مؤكدًا أن سيذكر المواقف التي تستحق أن يعرفها الجمهور، وأضاف أن فكرة تحضير كتاب عن حكايات الأغاني استلهمها من أغنية "يبان الشوق"، والتي كان وراءها حكاية إنتاجه 3 ألحان في ليلة واحدة لأول مرة في حياته.

جديد اب برس​

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