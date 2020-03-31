شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون نجمة باب الحارة التي اذهلت الجميع بجمالها الخارق .. شاهدو من هو المليادير السعودي الذي تزوجها .. وكم بلغ مهرها ..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلنت الفنانة السورية كيندا حنا والشهيرة بـ سارة باب الحارة ان ملياردير سعودي طلب يدها ومنحها مهر كبير جدا واشترط عليها ترك المسيحية والدخول في الاسلام والتوقف عن التمثيل في المسلسلات والافلام .

ولم تذكر كيندا المبلغ الخرافي الذي حصلت عليه لكنها اكدت انها ستترك الديانة المسيحية وستتوقف عن التمثيل لانها حصلت من زوجها الملياردير على ما يكفيها هي واولادها واحفادها وانها ليست بحاجة للتمثيل .

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ورفضت كيندا الكشف عن اسم الملياردير وقالت ان الجميع سيتعرف عليه حين يقام العرس .



وكانت الفنانة السورية كيندا حنا والشهيرة بـ سارة باب الحارة قد نشرت سابقا صورة حديثة لها عبر الانستجرام وصفها الجمهور بالأجرأ على الاطلاق.

و ظهرت مؤخرا وهي ترتدي بلوزة باللون المشمي البارد مكشوفة الصدر والبطن وبنطال ابيض واختارت اكسسوار باللون الفيروزي مع تسريحة شعر ناعمة جدا ومستحضرات تجميل لطيفة.

وكتبت الفنانة كيندا حنا “نجمة باب الحارة ” تعليقا أطلقت خلاله مجموعة من الهاشتاغات لمن اهتموا بإطلالتها.