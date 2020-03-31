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صنعاء - ياسمين الخيامي - أفعى الكوبرا القاتلة تخوض معركة شرسة مع "الأرملة السوداء" .. لن تصدقو كيف كانت النهاية صادمة ومرعبة ..شاهد (فيديو مرعب )

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد معركة بين أخطر العناكب في العالم (الأرملة السوداء) وأفعى بنية سامة في ضواحي بيرتون الأسترالية.

ويظهر الفيديو أن الأرملة السوداء الأسترالية لم تترك أي فرصة لخصمها بالنجاة، حيث قامت بلدغه عدة مرات ولفه من جميع الجوانب بخيوطها.

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أفعى الكوبرا القاتلة تخوض معركة شرسة مع "الأرملة السوداء" .. لن تصدقو كيف كانت النهاية صادمة ومرعبة ..شاهد (فيديو مرعب )

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