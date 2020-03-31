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صنعاء - ياسمين الخيامي - ولي العهد السعودي لا يبالي بفيروس كورونا القاتل ويباغت والده وكل افراد الاسرة السعودية الحاكمة بقرار عاجل ارعب الجميع ( نص قرار ولي العهد السعودي )

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