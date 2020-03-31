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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجيش في بلد عربي فقير يحارب فيروس كورونا القاتل بطريقة فريدة اثارت اعجاب العالم..لن تصدق ماذا فعل هذا الجيش الفقير لحماية المواطنين من الفيروس الفتاك

2020/03/31 الساعة 05:33 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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