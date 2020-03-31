في خطاب متلفز.. - محافظ حضرموت: سنضطر لإعلان حالة الطوارئ احترازًا من تفشي وباء كورونا

قال محافظ محافظة حضرموت، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إن السلطة المحلية بالمحافظة، قد تضطر لإعلان حالة الطوارئ خلال اليومين القادمين؛ كإجراء احترازي من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال خطاب متلفز للمحافظ البحسني، تطرق فيها لجملة المستجدات الراهنة بشأن الاجراءات المتخذة من وباء كورونا.

وأوضح البحسني، أنه "عند إعلان حالة الطوارئ ، سيمنع أي مواطن من البقاء في الشارع بصورة نهائية.. لافتاً إلى أن هناك مؤشرات لدينا أن الأيام المقبلة ستكون خطيرة جدًا، داعيين أبناء المحافظة للإلتزام في منازلهم".

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وأشار البحسني إلى "أنه أعطى توجيهاته بمنع دخول أي مسافر من المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية مهما كانت الظروف، مضيفاً أنه يسمح فقط بدخول الشاحنات الكبيرة عبر المنافذ البرية".

وأضاف "جرى اتفاق بين قيادة الشرعية ودول التحالف العربي بدخول الشاحنات، وفرضنا على سائقي الشاحنات تفريغ الشحنة والعودة مباشرة إلى الدولة القادم منها".

ويأتي هذا الخطاب بعد اتخاذ السلطة المحلية جملة من القرارات الاحترازية، لمنع تفشي فيروس كورونا، كان آخرها منع دخول القات وإغلاق أسواق، وعدم إقامة صلاة الجمعة في ساحل المحافظة.