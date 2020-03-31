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حل مشاكل الصرف في أبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حل مشاكل الصرف في أبين

الثلاثاء 31 مارس 2020

حل مشاكل الصرف في أبين

الخليج 365

نجح فريق من عمال الصرف الصحي بمحافظة أبين في حل مشكلة طفح مياه الصرف الصحي في أحياء بمدينة الكود بمديرية خنفر.

 

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أجرى الفريق تصفية شاملة لشبكة تصريف المياه، وأزال الانسدادات في المناهل التي تسببت في تدفق كميات هائلة من المياه العادمة صوب منازل المواطنين، وتكوّن البحيرات، وقطع الطريق الرئيسي بالمدينة.

 

وأكدت مصادر محلية أن المناهل كانت مليئة بالأتربة بسبب الأعمال العشوائية لبعض المواطنين من وضع فتحات في شبكة الصرف الصحي بغرض تصريف مياه الأمطار، الأمر الذي أدى إلى دخول العديد من الأتربة والحجارة إلى الشبكة، وانسدادها.

 

وأعرب الأهالي عن شكرهم كل من ساهم في معالجة مشكلة طفح المجاري بمنطقة الكود داعين إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة جميع مشاكل الصرف الصحي في المنطقة.

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