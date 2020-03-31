حملات الانتقالي ضد كورونا بـ"خورمكسر"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حملات الانتقالي ضد كورونا بـخورمكسر الثلاثاء 31 مارس 2020 الخليج 365

دشنت لجنة الإغاثة في المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية خورمكسر، حملة توعية بمخاطر تفشي فيروس كورونا، ووزعت الحملة الملصقات الإرشادية، للتعريف بسبل الوقاية من الفيروس. Advertisements وتجولت سيارات متجولة بمكبرات الصوت، لتوعية المواطنين، وتستهدف الحملة، على مدار يومين، المواطنين وملاك المطاعم والمحال التجارية وأفراد النقاط الأمنية.

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