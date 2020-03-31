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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة من العيار الثقيل.. اصابة ولي العهد بفيروس كورونا ..شاهد كيف ظهر بحالة يرثى لها .. (صور صادمة)





أظهر مقطع فيديو ولي عهد المملكة المتحدة،الأمير تشارلز يصفق في حدث Clap For Our Carers ببريطانيا، على الرغم من تشخيصه بفيروس " كورونا " . وبدا الأمير تشارلز وهو يصفق من نافذته في مزرعة بالمورال في أسكتلندا التي يقيم فيها لعزل نفسه، كما ظهرت زوجته كاميلا تقوم بالأمر نفسه. وكانت نتائج اختبار الأمير تشارلز، البالغ من العمر 71 عاما، إيجابية بالفيروس التاجي، إلا أن إصابته لم تمنعه من المشاركة في الحدث الذي قاده العديد من المشاهير في بريطانيا لشكر العاملين في المجال الطبي على جهودهم ضد فيروس " كورونا " . وأعرب الأشخاص في بريطانيا عن تقديرهم للخدمات الصحية من خلال الوقوف في نوافذهم وشرفاتهم للتعبير عن فرحتهم وإطلاق الألعاب النارية.





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