شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التحديث اليومي من منظمة الصحة العالمية حول عدد الإصابات بكورونا في الدول العربية من بينها اليمن (2020/03/30).. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد التحديث اليومي من منظمة الصحة العالمية حول عدد الإصابات بكورونا في الدول العربية من بينها اليمن (2020/03/30).. صورة

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نشرت منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، التحديث اليومي لمرض فيروس كورونا الذي يبيّن عدد الإصابات والمتعافين والوفيات لعدد من الدول من بينها اليمن. ويشير البيان الذي نشر مساء الاثنين 30 مارس 2020 إلى عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في "اليمن"..



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شاهد التحديث اليومي من منظمة الصحة العالمية حول عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الدول العربية .. شاهد

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