شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الحوثيون ينفذون اول عملية التفاف مفاجئ قبل قليل على مأرب واندلاع اشتباكات مع قبليين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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