وردنا الان : مقرّب من محمد بن سلمان يفاجئ الجميع ويوجه اتهامات خطيرة للسلطان هيثم بن طارق (تفاصيل خطيرة)

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عدن - ياسمين التهامي - وجّه الكاتب السعودي ماهر محمد البواردي، المقرّب من ولي العهد محمد بن سلمان، اتهامات خطيرة لسلطان عمان هيثم بن طارق.

واتهم "البواردي" في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه بـ"تويتر"، سلطنة عمان بتنفيذ مؤامرة مع أمير قطر تميم بن حمد، ضد السعودية.

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وقال "البواردي" في تغريداته: "بينما تنشغل كل دول العالم وتوظف كل قدراتها المالية والبشرية لمكافحة أخطر وباء عرفته البشرية في هذه الألفية، وهدأت كل حروب العالم ومشاكلها وأصبح الجميع يبحث عن علاج وشفاء من كورونا، أطلقت إيران صواريخ بالستية على الرياض وجازان ليس لشيء وإنما هو دين الفرس القديم".

وأضاف "البواردي": "بإثارة الفتن والقلاقل، التاريخ القديم يسجل تلك الممارسات وخاصة أوروبا، سيناريو متشابه يفوق عمره الألفي عام، في وقت تئن إيران من وطأة فيروس (كوفيد - 19).. وتساقط وفيات لديهم على مدار الساعة وهذا لا يسبب قلق للفئة المسيطرة، فالولي الفقيه هو زعيم مجوسي غيّر عباءته ليبدو إسلامي".

وتابع: "وفي قطر هناك حاقد عجوز لا يزال يعيش في نرجسية أنه عنصر مؤثر في العالم، ووظف كل ثروة قطر ولا يزال للهجوم على السعودية، كان يدعي السيادة طوال عشرين سنة بعد مواجهته بسياسته الخاطئة، ولكنه رضخ للفرس والترك ولبس البردعة لهم، آملًا منهم إسقاط النظام في السعودية، يعينه"، وفق تعبيره.

وأكمل: "في التخطيط والتفكير بشارة، والذي يضع مصلحة إسرائيل في كل ما تفعله قطر وبمالها، الثلاثاء الماضي، صنعوا قضية النيابة في تركيا ضد متهمي القنصلية وغنوا فيها بحمامهم يطربهم صداه ويمتعنا غباؤهم. ودخلت وكالات (عزمي) الحقوقية على الخط كذلك".

واستطرد: "بذات التوقيت نقلت طائرة قطرية لطهران بعض المال لكي لا يسقط النظام ويتهاوى بسبب كورونا، ونقلت ذات الطائرة صواريخ لم تكن جاهزة إلى لبنان لاستلام أجهزة التوجيه لها وعادت بها للدوحة، وصدر بيانهم أنها شحنة أغنام، مطار بيروت تحت إدارة حزب الله، لا يوجد قانون".

وأردف قائلًا: "وصلت الصواريخ للدوحة وتبقى نقلها بشكل سري، قامت طائرة قطرية بنقل مواطنين بحرينيين من طهران للدوحة ومنها لمسقط، وتركتهم هناك، وهم بمثابة التغطية. سرّبوا مقطعًا لسيدة بحرينية تشتكي وتئن أنها لم تستطع العودة للبحرين”.

وأكمل: "مع العلم أن السلطات البحرينية لم تطلب منهم، الصواريخ وصلت لمسقط، ومن هناك سهّ،ل إدخالها إلى اليمن بالمال تستطيع شراء أي شيء وكان المال في كل الأحوال قطرائيلي (سبب التسمية هو أن قطر تنفذ سياسة إسرائيل)"، وفق قوله.

وقال الكاتب السعودي: "في خلال الاشهر الماضية لم يرسل الحوثي صاروخًا واحدًا بسبب العقوبات ولكن برحلات كورونا القطرية استطاعوا تهريب ما لا يقل عن 20 صاروخًا، (تقدير شخصي)، وفي ذات الوقت يرسل حمد بن جاسم، تغريدات هدنة الساحرة التي لا يأمنها حتى إبليس”، وفق تعبيره.

وأثارت تغريدات الكاتب السعودي موجة انتقادات واسعة على موقع "تويتر" خاصة النشطاء العمانيين، وقال أحدهم : "كونك صحفي كسؤال بسيط لك كيف تم تهريب الصواريخ مثلما ادعيت أنت من مسقط للحوثي والمنفذ الوحيد تحت حماية قوات التحالف؟! وكيف وصلت هذه الصواريخ بهذه السرعة؟! إذا لم تجب فالجواب هنا أن قوات التحالف متعاونه مع مسقط مثل ما ادعيت في تهريب السلاح".

أما المغرد العُماني الشهير "الشاهين" فقال "أمر عجيب أن تقف البشرية صفًا واحدًا أمام عدو بيولوجي مشترك في حين يبحث أمثالك عن عدو وهمي فينسج حوله الأكاذيب والبدع ".