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عدن - ياسمين التهامي - اتفاق مشترك لـالقوات المشتركة واللواء الأول حرس رئاسي على حكم السيطرة على ما تبقى من أبين!!

اكد قائد القوات المشتركة في أبين قائد اللواء الأول العميد ركن سند الرهوة إن القوات الحكومية ستُحكم سيطرتها على ما تبقى من مديريات أبين وبمقدمتها زنجبار مركز المحافظة، في إشارة للمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي. جاء ذلك خلال عرض عسكري أقامته أجهزة الأمن بمحافظة أبين بحضور مدير أمن المحافظة العميد علي الذيب أبو مشعل الكازمي، وقائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العميد يوسف العاقل، وقادة الوحدات الأمنية. جديد اب برس​ "مجلة طبية" تعلن مفاجأة لليمنيين بشان كورونا عاااجل" تسريب خبر هام من وزارة الاتصالات بصنعاء" الحوثيون يخفضون سرعة الانترنت ويكلفون فريقاً سرياً بالتجسس على هذة الجهة ! "بما فيهم اليمنيين" اوامر مزلزلة صدرت من الملك سلمان.. للاجانب المصابين بكورونا في المملكة تفاصيل! "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! لليوم الثاني على التوالي.. إزالة أسواق القات في العاصمة صنعاء وتحديد موعد نهائي مالم ستطبق عليهم هذة العقوبات !! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! الأن في هذة الساعات الاخيرة من الليل اجواء حمراء في مأرب .. الجيش يطهر ميسرة وقلب جبهة جبل هيلان بالكامل ومعارك شرسة في الكسارة والمخدرة !! خبير بارز بمكافحة الأوبئة لـ" اليمني اليوم " : لهذه الأسباب الموضوعية والعلمية " كورونا " لن ينتشر في اليمن ! "مليشيا الحوثي" تنشر الرعب بين السكان وتجعل الحكومة الشرعية تستنفر وتوجه هذه الإعلان الهام لجميع المواطنين !! "اليمن الأن" ينشر أسماء قتلى الحوثيين بمحافظة مأرب و الجوف بينهم قيادات ومشرفين !! " عاجل انقلاب" وتصفيات قيادات حوثية في صعدة وسط ظروف غامضة !! "دول عربية وأجنبية" مليشيا الحوثي تمنع دخول منتجات ثلاث دول من جميع المنافذ البري والبحري ؟! "أهمال ام كذب" جماعة الحوثي تخصص رقم طوارئ للإبلاغ عن حالات كورونا لا يعمل ؟! أكبر معمر يمني تزوج بـ 35 إمرأة و أكثر من 300 فرد قوام أسرته !! روسيا تصدر بياناً هاماً حول اليمن !! عاجل : مكبرات الصوت تصدح بشوارع العاصمة صنعاء تدعو المواطنين لعدم الاقتراب من الصناديق المرماه من طائرات التحاف والرعب يجتاح السكان !! والأجر لمن جمع محافظتين بالسلم "صنعاء الأن" تعلن قربها من مأرب واستسلام ضباط بالشرعية !! "الآن" مسار المعركة يتغير في صرواح وهذا الطرف يحقق تقدماً كبيرا (تفاصيل) ! “البحسني” يكشف عن مؤشرات خطيرة للأيام المقبلة، ويؤكد قرب إعلان حالة طوارئ ستمنع أي مواطن من البقاء بالشارع !! شاهد بالصور في إيطاليا المواطنون يلقون اموالهم في الشوارع !! "التحالف العربي" ينشر أول صور نتائج العملية العسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء !! Advertisements "تعرف على تفاصيل" مصرع زوج شقيقة "عبد الملك الحوثي" بعد أسبوع من ظهوره متحديا بدخول مدينة مأرب !! "شاهد" إمرأة يمنية تقيم حفل زفاف لزوجها وسط ذهول الجميع! "تفاصيل" الحدث الكبير الذي حدث قبل ساعات بجامعة صنعاء (هام)! "عاجل وهام" قطر تشكل تحالف عسكري جديد في اليمن ومصادر تكشف عن انفجار الوضع في الجنوب والسعودية تدخل على خطوط المواجهات!! "دقت ساعة الحرب" تاسع أقوى جيش في العالم يتدخل عسكرياً في اليمن والإعلان عن تشكيل تحالف جديد بقيادة هذه الدولة ؟! عاجل "فيروس" كورونا ينتشر بسرعة كبيرة في العاصمة !! عانت عكس ما توقعت من الشتائم والكلام الجارح والسبب صورة حلوة وبكااامل العفوية تفاصيل وصور عاجل "فيروس" كورونا ينتشر بسرعة كبيرة في العاصمة !! ماذا يحدث تفشي مرض غريب في العاصمة صنعاء يؤدي إلى الوفاة في وقت قصير (تفاصيل صادمة)! "أهو الحظ ام هناك مايمنعة" تعرف على الدول التي لم يصل اليها كورونا حتى الان "أسماء وتفاصيل"! الكشف عن الحاكم الفعلي لإدارة العمليات العسكرية للحوثي وبظرب الصواريخ من صنعاء !! عااااجل وخطير ورد الان"القوات السعودية تغادر مأرب والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! "الان في الجوف" تحديد المصير النهائي لـ معسكر اللبنات وماذا تبقى للشرعية من مساحة بقاء في الجوف !! "تعرف" على النظام الجديد لهيكلة الحكومة الجديدة في صنعاء بقرار المشاط ! "باقتراح الإمارات ومباركة السعودية" العليمي رئيساً للوزراء (حصرياً) ! "مأرب" الساعات القادمة هي الفاصلة وسط استماتة قوية للجيش !! "السعودية" تسجل أعلى نسبة وفيات بكورونا منذ انتشار الفيروس و 96 إصابة جديدة!! بيان" السلطات السعودية " إصابات في المدنيين إثر تناثر شظايا الصاروخ الباليستي الحوثي!! "السلطات السعودية" تعلن عزل احياء مكة احترازا من انتشار كورونا (اسماء الاحياء)! "عاجل الصحة السعودية" تسجل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 حالة تعافي جديدة " أساليب الحوثيين للإستفادة من كورونا في توطيد المشروع الإيراني (إنفوغرافيك) ! ارتفاع جنوني" للدولار والريال السعودي في اسواق الصرافة اليوم الاثنين30-3-2020!! "الدبعي" بيان سبب هزائم الشرعية في مواجهة الحوثي ! قائد بارز بالشرعية" ينقل أخباراً سارة لليمنيين .. وهذا ما قبضت عليه في قلب المعركة لينهار الحوثي !! "الدبعي" بيان سبب هزائم الشرعية في مواجهة الحوثي ! "التحالف" بيان يكشف عن اهداف عمليات الطيران في اليمن !! عاجل: القبض على منفذي اغتيال موظفي الهلال الأحمر الإماراتي بالعاصمة عدن ! عاجل وردنا الان هذا ما يحدث في صنعاء الان.. طيران التحالف يشن غارات على اهداف تابعة للحوثيين ! "مستشار في الشرعية" يؤكد انهيارات متسارعة لقوات حكومته ويتهمها بالخيانة!! عاجل وهااام " الصين تكشف مدة بقاء فيروس كورونا نشطا ودرجة الحرارة التي ينتعش فيها!! وشهد العرض استعراض ما لدى القوات الأمنية من أسلحة وجاهزية قتالية لدى الأفراد. كما أكد مدير أمن أبين العميد الكازمي جاهزية القوات الأمنية بالمحافظة واستعدادها لتنفيذ أي مهام قادمة ومن بينها دخول زنجبار مركز المحافظة.

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