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عدن - ياسمين التهامي - "بما فيهم اليمنيين" اوامر مزلزلة صدرت من الملك سلمان.. للاجانب المصابين بكورونا في المملكة تفاصيل!

جديد اب برس​ "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! Advertisements العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، بعلاج المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة بما فيهم اليمنيين المصابين بفيروس "كورونا" مجانا. وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي، إن "الملك سلمان أمر بعلاج مرضى "كورونا" من مقيمين ومواطنين ومخالفين لنظام الإقامة في جميع أنحاء المملكة مجانا". وأعلنت السلطات السعودية، الأحد، عن تسجيل أربع وفيات و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي: "يضاف إلى عدد الحالات المسجلة سابقًا 96 حالة جديدة، ويبلغ عدد الحالات 1299 حالة"، مضيفا: "تم تسجيل 4 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8"، لافتًا إلى أن "معظم المصابين في حالة صحية طيبة بينهم 12 في حالة حرجة". وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

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