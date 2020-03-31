 وردنا الان : الموت يفجع الأميرة “هيا بنت الحسين” والحزن يعم المدن (صور)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - نعت الأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني عبدالله الثاني، جدتها حنان بهاء الدين طوقان.

ونشرت الأميرة هيا، التي بدأت معركتها القضائية أمام طليقها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بطلب الوصاية على ابناءها، صورة لها برفقة جدتها الراحلة.

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كما ظهرت الأميرة هيا في الصورة مع والدها العاهل الأردني السابق الملك الحسين بن طلال ووالدتها الملكة عالية وشقيقها الأمير علي مع جدها السفير الأردني السابق في الولايات المتحدة بهاء طوقان.

وأرفقت الأميرة الصورة بكلمات مؤثرة: “حنان بهاء الدين طوقان.. بحزن شديد ننعى نحن، عبير محيسن، وهيا وعلي الحسين، جدتنا الحبيبة، حنان بهاء الدين طوقان”.

وأضافت: “كانت جدتنا “تيتا حنان” السيدة الأجمل والألطف والأنقى روحًا، فقد كانت متواضعة محبة للناس، وبالأخص الفقراء والمحتاجين، كما كانت أردنية فخورة، وكانت كريمة وأنيقة، وحاولت على الدوام أن تجعل بلدها وبلدها الأصل فلسطين، فخورين بها في كل كلمة وعمل تقوم بهما”.

وأردفت تقول: “وكانت جدتنا “تيتا حنان” مصدر فخر لعائلتها آل هاشم، تمامًا كما كانت لعائلة زوجها آل طوقان. وقد قامت مع جدنا بهاء الدين طوقان، بتربية ثلاثة أطفال رائعين، وهم خالنا علاء، أمنا جلالة الملكة علياء رحمها الله، وخالنا عبد الله. سنفتقد جميعًا تيتا بشكل كبير، ونتشارك في ذلك مع العديد من الأردنيين الذين رأوها كأم وجدة أيضًا”.

وتابعت: “تيتتنا الجميلة واللطيفة والمحبة، لقد اهتممت بنا وأحببتنا وكنتي قوية لأجلنا. سوف نفتقدك أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبر. والشيء الوحيد الذي يواسينا هو أننا نعلم بأنه سيتم مواراة جثمانك الطاهر إلى جانب أمنا، جلالة الملكة علياء، ابنتك التي فقدتيها منذ سنوات عديدة. سوف نتحمل ألم فقدانك بنفس الأناقة والكرامة التي أظهرتيها طوال هذه السنوات”.

واختتمت حديثها بالقول: “لكن، إذا كانت كل صلاة ودعوة قلتيها لنا، وكل درس علمتينا إياه، وكل لطف أظهرتيه لنا، وكل قبلة قدمتيها لنا.. دمعة.. فلن نتوقف عن البكاء أبداً بسبب فقدانك في حياتنا… إننا نصلي لكي ونحبك وستبقين دومًا معنا”.

وقبل أيام، حمّلت محكمة بريطانية الشيخ محمد بن راشد المسؤولية عن اختطاف ابنتيه، وإعادتهما قسرًا إلى الإمارات.

الموت يفجع الأميرة “هيا بنت الحسين”

ونشرت صحيفة الغارديان تقريرًا، ذكرت فيه تفاصيل الحكم الصادر ضد ابن راشد، ودوره في اختطاف ابنتيه، كما كشفت عن دور محتمل لوزارة الخارجية البريطانية في التغطية على الموضوع، وتساءلت عن دورها في عرقلة التحقيقات بخصوص اختفاء الشيخة شمسة من مقر إقامتها في بريطانيا.

والأسبوع الماضي، رفض ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف طلبا من “آل مكتوم” يدعو القاضي إلى عدم نشر الحكمين في القضية التي جرت في جلسات مغلقة.