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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس بسبب فيروس كورونا القاتل ولا الرغبة في التوبة والاعتزال..كارثة مروعة لفنان خليجي شهير تجعله يكره الغناء والطرب ويقرر الاعتزال نهائيا ( فيديو مؤثر )

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