عاجل.. بـ"الهاون والهاوزر".. الحوثي تقصف الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. بـالهاون والهاوزر.. الحوثي تقصف الحديدة الثلاثاء 31 مارس 2020 الخليج 365

في خرق جديد للهدنة الأممية، قصفت مليشيا الحوثي، القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة. Advertisements ردت القوات المشتركة على النيران الحوثية بكل حزم، وأكدت مصادر عسكرية في القوات المشتركة أن المليشيا الإرهابية قصفت القرى السكنية جنوب وشرق المديرية مستخدمة قذائف مدفعية الهاون والهاوزر. وأوضحت أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية بتوجيه ضربات مركزة حققت إصابات مباشرة في صفوف المليشيا الإرهابية تمكنت من إخمادها.

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