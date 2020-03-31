عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل ونهب تعز.. الأخوان تكشف عن وجهها القبيح

الثلاثاء 31 مارس 2020

الخليج 365

انتشرت عصابات مسلحة تابعة لمليشيا الإخوان الإرهابية، تقوم بنهب أراضي المواطنين في منطقة نجد قسيم بمديرية المسراخ في محافظة تعز، وتسمي تلك العصابات أعمالها الاجرامية بالمقاومة الشعبية.

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وأكدت المصادر أن إحدى تلك العصابات المسلحة يقودها المدعو عبدالله منصور عبدالوهاب السبئي، القيادي في مليشيا الإخوان، وأولاده محمد ووليد وفتحي، وشقيقه عدنان منصور السبئي.

وكشفت عن اعتداء العصابة، في اليومين الماضيين، بالسلاح على منزل أولاد الحاج محمود عبدالغني، في محاولة منها للبسط على أرض بجانب منزل الأخير، مؤكدة أن عناصر العصابة فتحت النار وألقت قنابل على المنزل.

كما أن عصابة السبئي اعتادت على جرائم البسط، واعتدت على الحاج عبدالله قاسم المجاهد وأولاده، في ظل صمت مديرية المديرية، الموالي لحزب الإصلاح الإخواني، يحيى إسماعيل.