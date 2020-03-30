محافظ تعز يناقش مع ممثلي المنظمات الدولية مواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ تعز نبيل شمسان مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة، حجم التحديات التي تواجهها المحافظة سواء في التصدي لوباء كورونا او حاجة المواطنين المتزايدة للخدمات جراء عودة النازحين واتساع رقعة الفقر والبطالة بالمحافظة.



ووفقا لوكالة سبأ الشرعية أكد المحافظ على الدور المحوري للمنظمات لدعم السلطة المحلية لمواجهة وباء كورونا.

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فيما اكد وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي على دور المنظمات في دعم وتوفير مخزون استراتيجي بالمحافظة تحسبا لأي طارئ إضافة الى البحث عن آلية سليمة لتوصيل الإغاثة للمستهدفين واستعرض مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور عبد الرحيم السامعي الإحتياجات والإمكانيات الخاصة بمواجهة الوباء.

من جانب اخر وجه المحافظ مكتب الخدمة المدنية بوقف الاستقطاعات من رواتب الموظفين وعمل خطة عاجله لتخفيض العمالة في المؤسسات الحكومية استجابة للاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمكتب الخدمة المدنية للاطلاع على سير العمل في المكتب.

كما زار المحافظ مكتب المالية وشدد على جميع الموظفين الالتزام بالقانون في ادارة الموارد المالية وان السلطة المحلية لن تسمح بأي تجاوزات أو مخالفات قانونية وسيتم إحالتهم للتحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.