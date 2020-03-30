أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 30 مارس/ آذار، 2020 وهي كالتالي:

محافظ حضرموت يوجه بمحاسبة المتلاعبين بالأسعار https://www.elyamnelaraby.com/470324/ بحث اسهامات الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم البنية التحتية في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/470328/ رسالة من الناطق الرسمي للعسكرية الثانية بشأن الوقاية من كورونا بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/470330/ "الخليج 365" يعزي بوفاة العميد عبدالله أحمد عمر باقرن بارجاش https://www.elyamnelaraby.com/470331/ Advertisements المسكري: أثبتت السعودية حزمها لتحرير اليمن من عدوان الحوثي والتدخل الإيراني والأردوغاني https://www.elyamnelaraby.com/470332/ البحسني : يجب اتباع اجراءات الوقاية لضمان خلو مجتمعنا من المرض الفتاك https://www.elyamnelaraby.com/470342/ البحسني لقناة حضرموت: تبقت أسابيع لنعرف أن المحافظة خالية من كورونا https://www.elyamnelaraby.com/470357/ "الصناعة والتجارة" تصدر تعميما هاما بشأن انتقال السلع https://www.elyamnelaraby.com/470368/ لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت تقر عدد من المشاريع https://www.elyamnelaraby.com/470370/ الافراج عن 62 سجينا بمأرب ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/470371/

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