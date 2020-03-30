200 ريال سعر اللتر الجديد للبنزين في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

يبدأ عند الساعة الواحدة من فجر الاثنين 30 مارس سريان قرار شركة النفط بساحل حضرموت الصادر مساء اليوم بتوقيع الدكتور خالد سلمان العكبري مدير عام الشركة، بخصوص اعتماد تخفيض جديد لسعر مادتي البترول والديزل، تماشياً مع الانخفاض المستمر لأسعار المشتقات النفطية عالمياً، ولتحقيق الاستفادة من هذا الانخفاض لمصلحة المواطنين، بواقع ريال للتر البترول، وريال للتر الديزل.



وفيما يلي نص القرار:

بناء على توجيهات اللواء الركن فرج سالمين البحسني، محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، وعلى ما قررته لجنة تحليل عروض أسعار المشتقات النفطية، ونظراً للانخفاض المستمر لأسعار المشتقات النفطية عالمياً، ولتحقيق الاستفادة من هذا الانخفاض لمصلحة المواطنين وإلحاقا بتعميمنا السابق رقم (257) المحرر 2020/3/24م بشان تخفيض أسعار مادتي البترول والديزل، وبعد دراسة السياسة التسويقية في ظل ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، ولما تقتضيه المصلحة العامة ..

تقرر الآتي :

1. تكون أسعار المشتقات النفطية كالتالي :

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. سعر مادة البترول 200ريال للتر .

• سعر مادة الديزل 220ريال للتر .

2. يضاف إليها مبلغ مقطوع مقابل عمولة وأجور نقل لوكلاء المحطات وفقاً للبعد الجغرافي للمناطق والمديريات حسب ما هو موضح في تعميمنا السابق رقم (257) المحرر 2020/3/24م.

3. يتم إصدار الفواتير من إدارة المبيعات ويعتمد السعر اليومي للمبيعات وليس آخر فاتورة شراء سابقة للمحطة مع إعطاء

فترة سماح 24 ساعة للبيع بالسعر السابق، وذلك لتقليل خسائر الوكلاء المتوقعة.

يتم العمل بما جاء أعلاه اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم الاثنين الموافق 2020/3/30م، وفي حالة المخالفة سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتلاعبين بالأسعار .

نهيب بجميع الوكلاء الالتزام بما جاء أعلاه لخدمة الصالح العام.