لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت تقر عدد من المشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

اقرت لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت اليوم برئاسة وكيل المحافظة عصام حبريش البدء بتنفيذ مشروع نظام إدارة ومتابعة سير الأعمال الجارية للمشاريع الممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط والبدء بتنفيذ الاعمال التكميلية لثانوية تاربة للبنات بكلفة 26 الف دولار.



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ووفقا لوكالة سبأ الشرعية استعرضت اللجنة بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، حجم الاعمال الاضافية لبعض المشاريع التي سبق ان اقرتها اللجنة ومنها مشروع اضافة 6 فصول مع المرافق بثانوية السفولة بمديرية القطن بكلفة اجمالية 127 الف دولار و استكمال عمل بدروم مستشفى القطن بكلفة 298 الف دولار.

اضافة الى استكمال الدور الاول لمشروع كلية العلوم التطبيقية بإجمالي مبلغ ٦٤ مليون ريال والأعمال الإضافية للمبنى الأكاديمي بهيئة مستشفى سيئون العام.

وأحالت اللجنة بعض المشاريع الاخرى إلى اللجنة الفنية لمراجعتها.