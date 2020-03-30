- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت تقر عدد من المشاريع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
اقرت لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت اليوم برئاسة وكيل المحافظة عصام حبريش البدء بتنفيذ مشروع نظام إدارة ومتابعة سير الأعمال الجارية للمشاريع الممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط والبدء بتنفيذ الاعمال التكميلية لثانوية تاربة للبنات بكلفة 26 الف دولار.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية استعرضت اللجنة بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، حجم الاعمال الاضافية لبعض المشاريع التي سبق ان اقرتها اللجنة ومنها مشروع اضافة 6 فصول مع المرافق بثانوية السفولة بمديرية القطن بكلفة اجمالية 127 الف دولار و استكمال عمل بدروم مستشفى القطن بكلفة 298 الف دولار.
اضافة الى استكمال الدور الاول لمشروع كلية العلوم التطبيقية بإجمالي مبلغ ٦٤ مليون ريال والأعمال الإضافية للمبنى الأكاديمي بهيئة مستشفى سيئون العام.
وأحالت اللجنة بعض المشاريع الاخرى إلى اللجنة الفنية لمراجعتها.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت تقر عدد من المشاريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.