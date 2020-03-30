شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اللبنات .. الحوثيون يقتربون من معسكر ماس في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر قبلية وعسكرية ان قوات الحوثيين حققت تقدما كبيرا وسريعا نحو معسكر ماس القريب من مدينة مأرب , بعد ان كانت قد أحكمت سيطرتها على معسكر اللبنات الاستراتيجي الواقع بين الجوف ومأرب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements واضحت المصادر ان قوات الحوثيين تقترب نحو المعسكر من ثلاث إتجاهات , لوضع المعسكر بين فكي كماشة . وكان الحوثيون قد سيطروا في وقت سابق على معسكر اللبنات ومنطقة المرازيق ومناطق واسعة بين محافظتي الجوف ومأرب , وهو ما جعل الطريق ممهدا امامهم نحو مدينة مأرب . وغادرت اخر قوات التحالف من معسكر مارس , بعد سقوط معسكر اللبنات الاستراتيجي بيد الحوثيين .

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