وردنا خبر هام من شركة النفط بخصوص أسعار المشتقات النفطية

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عدن - ياسمين التهامي - تنفيذا لتوجيهات شركة النفط بتشكيل لجان ميدانية للنزول الى محطات الوقود بالمحافظة وعلى مستوى المديريات.
شكل فرع شركة النفط بتعز لجان ميدانية برئاسة نائب مدير فرع الشركة الاستاذ/ زكي سليمان ، حيث قامت اللجان بالنزول المفاجئ الى عدد من محطات الوقود وذلك للتأكد من مدى إلتزامها بالسعر الرسمي المقرر وعدم إستخدامها للمشتقات النفطية المهربة والغير مصرح بها. والتي تشكل خطرآ كبيرآ على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين ومركباتهم ومعداتهم.
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كما قامت اللجان بعمليات جرد لكميات المشتقات النفطية الموجودة في خزانات تلك المحطات ومطابقة بياناتها مع بيات الكميات الصادرة من الشركة في خطوة تهدف الى معرفة ما إذا كانت هناك كميات واردة او صادرة بطريقة غير رسمية. وذلك بعد قياس خزانات الوقود نفسها لمعرفة السعة الإجمالية لكل خزان.
وفي تصريح له لوسائل الاعلام أوضح نائب مدير فرع الشركة أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها شركة النفط اليمنية لضبط المخالفين والمتلاعبين وضمان استمرارية السعر الرسمي ومكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية الغير مصرح بها لما تسببه من اخطار جسيمة على البيئة والمجتمع والمعدات والاقتصاد الوطني في آن واحد.
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