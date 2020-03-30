شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : دولة عربية تزلزل العالم الاسلامي وتعلن الافطار برمضان بسبب "كورونا".. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول ردة فعل وموقف ديني يسجل .. قال مفتي مصر السابق علي جمعة، إن الأطباء إذا نصحوا بالإفطار في شهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، سيتوجب إتباعهم.

وتابع "جمعة"خلال حديث تلفزيوني : "القاعدة بتقول هطاوع الأطباء، لأنهم الأعلم بالواقع، لكن لا يجب استباق الأحداث".

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأضاف أنه من الواجب، إتباع إرشادات الأطباء في حال تطلب الإفطار بشهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، حيث ينصح الأطباء بالحرص على شرب المياه بشكل مستمر، لأن جفاف الحلق قد يعرض صاحبه للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن أتباع نصائح الأطباء، في ما له خطورة على حياة الإنسان، واجب ومخالفته حرام، مشيرا إلى أن المخالف يحتسب عند الله عاصيا، لأنه مثل المنتحر.

وأوضح أنه إذا كان الصيام في شهر رمضان، سيؤدي إلى إلحاق الأذى بالصحة، يصبح الصيام حراما، ويعاقب عليه العبد بدلا من الثواب