عــــاجل : الدولار يكسر التوقعات (اسعار الصرف بصنعاء وعدن الاثنين 30 مارس)

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عدن - ياسمين التهامي - الدولار يكسر التوقعات (اسعار الصرف بصنعاء وعدن الاثنين 30 مارس). الاسعار في صنعاء شراء كالتالي: شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

الدولار الامريكي: 601 ريال. الريال السعودي: 158.50 ريال.

الاسعار في عدن شراء كالتالي: الدولار الامريكي: 662 ريال.

الريال السعودي: 174.30 ريال.



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