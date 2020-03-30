في ظل فيروس كورونا : الحوثي يتقدم ببلاغ رسمي للأمم المتحدة يحمل الرقم 300 :

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بعد أمر الملك سلمان .. الحمد لله على نعمة السعودية يتصدر تويتر مقرّب من محمد بن سلمان يفاجئ الجميع ويوجه اتهامات خطيرة للسلطان هيثم بن طارق (تفاصيل خطيرة) شاهد الفيديو الذي هز وجدان العالم وصعق الجميع .. ضحية فيروس كورونا القاتل تتحول الى نجمة في السماء ..شاهد الفيديو ولن تصدق عيناك عاجل وفي غاية الخطوره.. شاهد الملك سلمان يصدر أمر عاجل ومزلزل بشان مرضى كورونا في السعودية ويعلن عن معالجته ( مجاناً )

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